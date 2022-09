Massimo Brambati parla di Charles De Ketelaere e del Milan, ecco le parole del famoso giornalista a TMW Radio.

Sono queste le parole di Massimo Brambati a TMW Radio sul Milan e soprattutto su Charles De Ketelaere: “Il Milan lo scorso anno ha fatto qualcosa di straordinario, non mi sarei aspettato il finale e il titolo. Entrare per De Ketelaere in una squadra così già amalgamata non è mai semplice. In più il Milan non è che abbia fatto una campagna acquisti su nomi altisonanti ma su scommesse. E lo è De Ketelaere, che è un giocatore che ha grandi margini di miglioramento. Ora è con Pioli che è capace di far crescere i giovani. Non è facile integrarsi comunque in una squadra che va a mille.“

sede Milan

A TMW Radio parla così anche l’ex calciatore Salvatore Sullo sul belga: “De Ketelaere è forte, ha grandi margini di miglioramento. Da sempre i primi mesi si fa fatica, soprattutto se vieni da fuori, Forse si sta perdendo un po’ di pazienza e si vuole tutto e subito. Lui farà vedere quello che vale. Per il resto ha preso giocatori di prospettiva, Origi a parametro zero è una occasione, è stato fatto quindi un mercato intelligente.“

