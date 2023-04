L’ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto a Tmw, dove si è espresso sul momento dell’Inter

Brambati si è espresso sulla corsa Champions e sulla situazione economica dell’Inter molto delicata:

CHAMPIONS – “Se finisse oggi il campionato Inter e Milan sarebbero fuori dalla Champions e sarebbero entrambe legate alla vittoria della Coppa. La normalità è quella di battere Lecce ed Empoli. Non mi aspettavo di vedere una classifica del genere per le due squadre che lo scorso anno hanno lottato per vincere lo Scudetto”.

CESSIONE – “Mi risulta che entro ottobre devono vendere o Oaktree rileva il club a 300 mln, che è una cifra bassissima rispetto a quanto vale oggi l’Inter. E Marotta sta facendo di tutto perché si possa vendere e confermare tutto il management”.

