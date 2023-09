Brambati: «Juve senza Europa La difficoltà può nascere dai giocatori in panchina». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

Massimo Brambati ha parlato di Juventus a Radio Bianconera nel corso de ‘La Juve in Gol’.

Le sue parole: «Sono passate solo quattro giornate di campionato, bisogna tenere i piedi per terra, di certo giocare una partita ogni tre giorni stresserà a livello psicofisico le squadre impegnate in Europa, e se la Juve impiega la settimana a lavorare bene in vista della domenica, l’assenza dalle coppe può essere vista come un vantaggio. La difficoltà può nascere dal fatto che molti giocatori faranno più panchina di quanta ne avrebbero fatta con una settimana più piena, ma nella Juve ci sono tanti giocatori giovani e questo permette ad Allegri di gestire la rosa con più tranquillità, poi parliamo comunque di ragazzi intelligenti, che sono in grado di capire che in questo momento l’importante è farsi trovare pronti al momento giusto».

