Massimo Brambati a TMW Radio nella trasmissione Maracanà parla della Juventus e della partita contro il Verona.

Sono queste le parole di Massimo Brambati, a TMW Radio nella trasmissione chiamata Maracanà parla dei fatti arbitrali di Juventus e Torino: “Ho visto Danilo scivolare in area, ma devo dire che un difensore debba muovere almeno le mani per cercare di tenere l’equilibrio e spostarsi. Per quanto riguarda l’intervento di Bonucci, credo che sia stato preso il pallone. E’ vero che c’è una gamba alzata ma ha preso il pallone prima dell’attaccante. Juve Lazio? Non mi sarei mai aspettato, visto l’andamento, di vedere la Juve tra le prime quattro ad affrontare questa sfida. La Lazio non mi sorprende, perché è molto continua, ha un’identità di gioco ben definita e se manca qualche giocatore è avvantaggiata.“

Per regolamento il rigore non c’è, il fatto fa discutere, ma fa anche denotare anche oltre i tifosi che gli addetti ai lavori non abbiano mai letto il regolamento e nemmeno i dirigenti delle squadre.

