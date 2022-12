Sono queste le parole di Massimo Brambati, che su TMW Radio il procuratore sportivo parla della situazione della Juventus.

Ecco le parole di Massimo Brambati, il procuratore sportivo parla a TMW Radio della Juventus, ecco cosa dice: “La Juventus aspetta tantissimo dai rientri di Pogba e Di Maria, devono far vedere ciò che valgono. Di Maria mi è sembrato che ha delle qualità tecniche incredibili, che abbiamo visto pochissimo. In Pogba non ci credevo prima, figuriamoci adesso, ma il calcio è pronto sempre a smentirti. Al momento è stato un flop, per la gestione dell’infortunio anche da parte della società, che doveva spingere per l’intervento immediato.“

Conclude su Vlahovic: “Ho avuto un principio di pubalgia e già solo quello mi faceva capire cosa poteva essere. E’ un infortunio pesante, fastidio, al punto che non sai cosa fare. E’ un infortunio con un grande punto di domanda.“

