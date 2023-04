Brambati: «Le coppe di Inzaghi? Ricordo solo lo Scudetto di Pioli». Le dichiarazioni dell’ex calciatore a Tuttomercatoweb

Massimo Brambati commenta così l’andamento dell’Inter e di Simone Inzaghi nelle coppe. Le dichiarazioni dell’ex calciatore a Tuttomercatoweb, che ha citato anche Pioli del Milan.

«In ballo per me c’è solo una semifinale di Champions, ago della bilancia per la conferma di Inzaghi. E sentendo Marotta secondo me i dubbi la dirigenza li ha ancora. Preferisco vincere uno scudetto che cinque Coppe Italia, lui si porta dietro uno scudetto perso lo scorso anno. Pioli sta facendo un percorso, Inzaghi si è seduto su una panchina che aveva appena vinto lo scudetto ed è molto più facile rispetto a Pioli».

