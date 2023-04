Fabio Borini, ex attaccante del Milan ora in forza al Fatih Karagümrük di Pirlo, ha parlato così della squadra rossonera

Fabio Borini, ex attaccante del Milan ora in forza al Fatih Karagümrük di Pirlo, ha parlato così della stagione della squadra rossonera. Le sue dichiarazioni a Gianlucadimarzio.com.

«Con grande onestà devo dire che non mi aspettavo né lo scudetto l’anno scorso, né la semifinale di Champions quest’anno. Hanno fatto un salto in avanti quasi improvviso: di solito i passaggi sono più graduali. Vedere tutte queste italiane così avanti nelle varie competizioni non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. Una volta era la normalità».

