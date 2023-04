Evento di Fondazione Milan quest’oggi a Gratosoglio con l’inaugurazione di un centro sportivo. La giornata live

(inviato all’evento) – Evento di Fondazione Milan quest’oggi a Gratosoglio con l’inaugurazione di un centro sportivo. MilanNews24 vi racconta la giornata live con la presenza dei rossoneri Calabria, Origi e le giocatrici della squadra femminile Thomas e Giuliani.

Ore 18:10 – L’arrivo di Davide Calabria, Divock Origi e del resto dei rossoneri.

Ore 18:20 – Parla l’a.d. rossonero Furlani ai ragazzi: «Ringrazio i nostri giocatori per essere qui oggi. Come Fondazione Milan diamo molta importanza al territorio milanese. Abbiamo investito in tanti progetti e continueremo a farlo. Spero che questo campo per voi ragazzi sia di divertimento».

Ore 18:25 – Le parole del capitano rossonero Davide Calabria ai ragazzi: «Al derby manca ancora tanto. È un piacere essere qui nella zona dove sono cresciuto. Raccomando ai ragazzi di comportarsi sempre con rispetto ed educazione».

Le parole di #Calabria. Una piccola battuta anche sul derby #Champions pic.twitter.com/3yPibIzLuh — Milan News 24 (@Milannews24_com) April 27, 2023

Ore 18:27 – Le parole di Valentina Bergamaschi ai ragazzi: «Anche io ho dato i miei primi calci al pallone in oratorio, non avevo a disposizione queste strutture fantastiche. Spero che questi ragazzi possano usarle con gioia e divertimento».

Ore 18:30 – Le parole di Divock Origi ai ragazzi: «É molto importante relazionarsi con gli altri e giocare. Attraverso il gioco si cresce».

Ore 18.40 – Le parole di Thomas.

Ore 18.45 – Una serie di calci di rigore a conclusione dell’evento.

The post MN24 – Evento Fondazione Milan: le parole di Furlani, Calabria e Origi – VIDEO appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG