Massimo Brambati si è espresso sulla lotta scudetto tra la Juve e l’Inter. Le sue parole

Massimo Brambati, ai microfoni di Tmw Radio, ha parlato della pressione che la Juve sta mettendo all’Inter.

PAROLE – «Bisognerebbe essere lì alla Pinetina. Di sicuro con lo straordinario campionato fatto, l’Inter per me non si aspettava di avere una squadra dietro a due punti e che questa poi fosse la Juventus. Può avere pressione, ma bisogna capire quanti giocatori sono abituati a certe pressioni. Certo è che l’allenatore in queste cose è molto più esperto quello della Juve, perché ne ha vissute di situazioni simili. L’anno scorso se intervistavi a febbraio inoltrato qualche allenatore e di qualche squadra che si giocava qualcosa d’importante, qualcuno diceva che il Napoli è andato troppo forte. Quest’anno l’Inter va forte lo stesso e ha dietro a due punti la Juve, quindi qualcuno può seguirti in questo ritmo».

