L’ex difensore, ora procuratore sportivo, Massimo Brambati si è mostrato in disaccordo con le dichiarazioni del dirigente nerazzurro.

Massimo Brambati a TMW Radio ha detto la sua sulla lotta Scudetto partendo dalle dichiarazioni Marotta che ha indicato la Juventus come favorita. “La Juventus non è completa per niente. Con Fagioli anche fuori ora sono anche incompleti numericamente. La Juve può anche giocare solo una partita a settimana, ma devi sfruttarla per lavorare bene quella settimana. Vedo che Milan, Inter e Napoli sono più forti, ma nettamente. Alla Juve c’è Giuntoli che ha esperienza, e Allegri. Gli altri non hanno esperienza di campo. Ma io dico: sapevi che con Pogba avevi un punto di domanda enorme, e poi su Fagioli, perché si è autodenunciato in estate e sai che prima o poi arriva la squalifica, e tu non prendi neanche un centrocampista, anche in prestito?“.

Ivan Juric

Sulla forza di Lautaro

“E’ un grande campione ma io ne scelgo altri prima di lui, tipo Haaland, Osimhen. Nella mia squadra ideale sceglierei Lukaku. Con l’allenatore giusto è tantissima roba. Gli devi dare fiducia, va coccolato e allenato in un certo modo, ma è uno degli attaccanti più forti in circolazione. Lautaro però è forte”.

Sul match di domani

“Sono curioso di vedere il Torino, perché Juric ora è sotto pressione e ha una partita difficile con l’Inter. Arriva da un derby deludente poi. Se perde con l’Inter rischia Juric? Dobbiamo poi vedere con chi lo sostituisci. Lui si è preso le sue responsabilità. C’è poca rabbia e furore”.

