Le parole di Thiago Motta, tecnico del Bologna, su Saelemaekers in conferenza stampa: «Ha ancora bisogno di tempo»

Thiago Motta, durante la conferenze stampa odierna ha parlato dell’inserimento di Alexis Saelemaekers nel Bologna. Di seguito le sue parole.

«È un ragazzo speciale, si è inserito bene nel gruppo e non avevo dubbi. Vuole dimostrare tanto, mette tutto quello che ha nel campo, ha ancora bisogno di tempo comunque per mettere a frutto tutte le sue caratteristiche per contribuire nel collettivo, vedremo se giocherà questa o la prossima ma manca tantissimo. Il campionato non è uno sprint ma una maratona»

