Massimo Brambati, intervenuto a Tmw Radio, si è espresso così sul futuro di Simone Inzaghi. Le dichiarazioni

Brambati si è soffermato con questi termini sul futuro di Inzaghi all’Inter:

“Marotta non è che ci ha fatto capire che Inzaghi rimarrà l’anno prossimo. I dirigenti non sono stupidi, hanno le stesse visioni che abbiamo noi da fuori. Sa che si sta giocando una semifinale Champions perché ha avuto un sorteggio benevolo soprattutto dai quarti. Non lo viene a dire ma lo sa. Ma ha detto bene che da una partita o da un trofeo che analizzi la stagione di un allenatore“.

L’articolo Brambati: «Marotta non chiaro su Inzaghi. Inter con sorteggio a favore in Champions» proviene da Inter News 24.

