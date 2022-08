Ecco le parole di Massimo Brambati ai microfoni di TMW dove parla dell’esordio del Milan vittorioso a San Siro.

Queste le parole di Massimo Brambati, ai microfoni di TMW discute del Milan nella vittoria contro l’Udinese: “Il Milan, perché l’ho visto consapevole della propria forza. Pioli è riuscito a trasformare in questi anni una squadra composta da calciatori non abituati a vincere in un gruppo entusiasta e competitivo. Ha dimostrato di poter essere ancora ampiamente in corsa per lo scudetto.“

Ante Rebic

Stefano Borghi parla a DAZN della prestazione dei rossoneri: “In pole position mettiamo il Milan perché è Campione d’Italia e perché come si diceva prima è una squadra che continua a fare il proprio gioco, lo fa sempre meglio e con più continuità. Ha entusiasmo e ha vinto bene.“

Anche Cassano su Instagram commenta così: “Io penso la Juve, l’Inter e il Milan sono le favorite per lo scudetto. Se la giocheranno loro tre. L’Inter perché si è rinforzata, la Juve altrettanto ed era tra le favorite dello scorso anno. Il Milan è meno forte delle altre due, ma più consapevole e può lottare.“

