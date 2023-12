Massimo Brambati ha rilasciato queste dichiarazioni sulla Juventus alla vigilia del match col Frosinone. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato di Juventus.

INTER E JUVE CHI RISCHIA – «Rischia di più la Juventus. L’Inter ha seconde linee, anche se mancherà Lautaro avranno una reazione. La Juve senza Chiesa e contro un Frosinone che è una brutta gatta da pelare rischia. E’ vero che dietro il Frosinone lascia sempre qualcosa. Vedremo quanto sarà granitica e attenta la retroguardia juventina e quanto sarà cinica a sfruttare le occasioni che i padroni di casa lasceranno».

CHIESA – «Cosa vuol dire su Chiesa Cosa vuol dire che non sei sereno? Quantomeno vai in panchina. Avrà sicuramente lasciato degli strascichi l’infortunio grave ma non può fermarsi a ogni fastidio. Deve crescere, tiri fuori un po’ più di coraggio».

SOULE’ PRONTO PER LA JUVE – «Se mi portano dall’estero 25mln una riflessione sulla cessione la farei. L’ho seguito, ci sono prestazioni che mi sono piaciute, e altre no. Alla Juve l’asticella deve essere sempre alta».

