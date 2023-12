Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di vigilia di Frosinone Juve, ha parlato così di Arkadiusz Milik. Le sue parole

In conferenza stampa alla vigilia di Frosinone Juve, Massimiliano Allegri ha parlato così di Arkadiusz Milik.

MILIK – «Ha giocato meno ma quando è stato chiamato in causa ha fatto bene. Sia in area che fuori dall’area nel gestire palloni importanti come a Firenze e col Napoli in casa. Sono situazioni in cui sono molto contento, lui deve stare sereno perché è un giocatore importante per noi».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI FROSINONE JUVE

