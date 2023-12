Brambati non ha dubbi sulla lotta scudetto: «Gli organici completi sono Inter, Napoli e Milan». Le parole dell’ex calciatore

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW della lotta scudetto e dell’organico del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore e procuratore:

«I numeri dicono che è credibile. L’acquisizione di Lukaku ha fatto alzare l’asticella ma c’è grande concorrenza. La Juventus in questo momento come organico è come una 500 che va a 2mila all’ora, non è una Ferrari. Gli organici completi sono Inter, Napoli e Milan. Logico, se poi il Milan ha una morìa di giocatori e il Napoli non trova la quadra, è un altro discorso»

