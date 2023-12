Massimo Brambati, agente di Michele Di Gregorio, ha parlato a Tmw Radio della corsa scudetto tra Inter e Juve

PAROLE – «Mi hanno sorpreso le parole di Di Gregorio a fine partita, quando ha detto che questa non è più la Juve dello scorso anno. Ha notato qualcosa di diverso, per me vince l’Inter alla fine ma se a marzo sono ancora lì, magari a 4-5 punti, e prendi uno di qualità a gennaio sul mercato, allora ne vedremo delle belle».

L’articolo Brambati: «Scudetto? Vince l’Inter ma se la Juve…». E su Di Gregorio proviene da Inter News 24.

