L’ex direttore di gara Gianpaolo Calvarese esprime il suo parere sull’arbitraggio di Massa in Napoli-Inter.

Gianpaolo Calvarese a Cronache di Spogliatoio analizza ai raggi X l’operato dell’arbitro del big match di ieri. “Questo fatto che l’arbitro ha visto e il Var non può intervenire leviamolo, anche perché il protocollo non dice questo. Dice che deve intervenire per episodi sfuggiti all’arbitro, ma non dice che se l’arbitro ha visto e valutato allora il Var non deve intervenire. Deve intervenire per cose grandi ed evidenti”.

Lautaro Martinez

Il contatto Lautaro-Lobotka

“Lautaro su Lobotka era chiaro ed evidente errore dell’arbitro? Ieri sera Massa ha fischiato nel primo tempo solo 4 falli. I falli sono falli, i contatti sono contatti. E vanno fisciati. Ci sta che Massa non abbia fischiato questo fallo perché la sua soglia era davvero alta. Dal punto di vista tecnico, perché questo non è un chiaro ed evidente errore ma un fallo che deve rimanere in campo e per quello è importante che l’arbitro prenda le decisioni in campo? Perché la palla la prende Lautaro, dopo fa un fallo e non permette a Lobotka di arrivare sul pallone. Se l’avesse presa invece prima Lobotka secondo me sarebbe fallo e intervento Var”.

Il rigore richiesto dagli azzurri

“Contatto Acerbi su Osimhen? Per me non è rigore, io non avrei voluto fischiare un rigore del genere in quelle partite. Rocchi da inizio campionato sta facendo una crociata contro i rigorini e se l’avesse fischiato sarebbe stato un rigorino. C’è quel tocco sul tendine e un’ancata, ma troppo poco. Importante non fischiarli, se l’avesse fischiato il Var non sarebbe potuto intervenire”.

L’articolo Calvarese: “Lautaro prende prima la palla e la soglia di Massa era molto alta, Acerbi-Osimhen per me sarebbe stato rigorino” proviene da Notizie Inter.

