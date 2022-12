Sono queste le parole a TMW Radio, di Massimo Brambati, che parla del portiere del Milan, Mike Maignan e del suo recupero.

Ecco le parole a TMW Radio di Massimo Brambati, ecco cosa dice il giornalista sul Milan ma soprattutto le preoccupazioni sul recupero di Mike Maignan: “Avendo il Napoli avuto pochi partecipanti dai Mondiali, credo che Spalletti abbia lavorato con tutto il gruppo ed è riuscito a ricompattare bene tutti dopo un inizio straordinario. Sono preoccupato per il Milan e Maignan, che è un punto di forza che insieme a Leao e Theo Hernandez ha portato i rossoneri allo Scudetto.“

Sempre a TMW Radio, Stefano Impallomeni parla di Giroud: “Col senno di poi è tutto giusto. Giroud forse era troppo, ma Mbappé a sinistra era troppo sacrificato, Dembele anonimo, invece così ha riaperto il campo. Qualcosa doveva fare, era una Francia stordita. Non so con una Francia in piena forma come sarebbe andata.“

