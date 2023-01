L’ex calciatore Massimo Brambati a TMW Radio fa i complimenti a Max Allegri per tenere saldo il comando nella Juventus.

L’ex giocatore, conosciuto come Massimo Brambati fa i complimenti a Max Allegri per come gestisce l’attuale situazione della Juventus: “Poi ad Allegri (i complimenti ndr), perchè tenere il timone fermo in una situazione difficile come questa non è facile. Dopo due giorni dalla sentenza ha affrontato in quel modo la squadra peggiore.“

L’esperto di mercato Luca Marchetti a Sky Sport 24 parla della possibile cessione di McKennie: “È cambiata la geografia del centrocampo bianconero. Se a inizio anno non si consideravano Miretti e Fagioli, oggi sono diventati giocatori titolari o comunque che possono giocare titolari nella Juve.” Quindi nel caso possibile non ci sia nessun arrivo, o addirittura la promozione di Barbieri in prima squadra.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG