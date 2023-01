Le ultime novità sulle condizioni di Kvicha Kvaratskhelia in vista della sfida di Serie A tra Napoli e Roma

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sono delle novità importanti sulle condizioni di Kvicha Kvaratskhelia in vista di Napoli-Roma. Il calciatore georgiano è stato costretto a saltare la sfida con la Cremonese in Coppa Italia e quella con la Salernitana in campionato per la febbre.

Adesso è però tornato a disposizione di Luciano Spalletti e sta lavorando per tornare al 100%. La sua presenza contro la Roma non è comunque a rischio.

L’articolo Napoli, le condizioni di Kvaratskhelia per la Roma proviene da Calcio News 24.

