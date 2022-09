Sono queste le parole di Massimo Brambati a TMW Radio sulla situazione del rinnovo del contratto di Leao con il Milan.

Ecco le parole di Massimo Brambati a TMW Radio che parla del rinnovo del contratto di Leao con il Milan: “Hanno quest’anno di tempo per rinnovare, sennò è troppo tardi. E’ in mano a un agente che sa il fatto suo che gestisce il calciatore e la mediazione.“

Rafael Leao

Sconcerti a TMW Radio parla così della situazione tra Leao e il Milan: “C’è poco da fare, decide il giocatore cosa fare. Quello che può fare il Milan è cercare di avvicinarsi il più possibile ad accontentarlo. Nessuno potrebbe accusare il Milan di aver mollato la presa. Se il giocatore accetta una società che lo paga di più, il Milan non può più niente“. Insomma non resta che attendere per sapere come andrà a finire questa vicenda.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG