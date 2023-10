Massimo Brambati ha detto la sua in merito all’ex Inter Romelu Lukaku, atteso a San Siro il 29 ottobre per il match con la Roma

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati pone l’accento su Romelu Lukaku, ex giocatore dell’Inter attesissimo a San Siro con la maglia della Roma.

LE PAROLE- «Se fossi nei tifosi dell’Inter non porterei i fischietti. Lukaku è un campione e credo che quando i campioni li vai a stuzzicare…io lo lascerei stare. Ha fatto una scelta, basta. Di sicuro una protesta così lo fomenta. E’ una scelta condivisibile dal punto di vista del tifoso, ma se fossi in loro eviterei di portare i fischietti. Chi in marcatura su Lukaku? Se lo servi in un certo modo ed è in forma, non lo prende nessuno. Lukaku quest’anno l’ho visto straripante in alcune partite. Peccato per la Roma, sarebbe stato più spettacolo avere Dybala e Pellegrini»

