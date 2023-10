Serginho sul derby: «Il Milan soffre troppo il sistema tattico dell’Inter» Le parole dell’ex giocatore rossonero

Le parole di Serginho ai microfoni di Dazn sulla sua carriera e momenti memorabili, ricordando anche i derby contro l‘Inter.

TROPPI DERBY PERSI – «La sconfitta per 5-1 amplifica questo dato. Il Milan soffre il sistema tattico di Inzaghi, non abbiamo ancora capito come uscirne, come affrontarlo, fa male»

