I nerazzurri hanno di fronte uno snodo molto importante della stagione anche se non decisivo: la gara di domenica è ricca di temi.

L’Inter è pronta ad accogliere la Roma degli ex Mourinho e Lukaku a San Siro ma giocatori e staff tecnico dovranno essere bravi ad isolarsi dall’atmosfera rovente che il pubblico sta creando per il primo ritorno da avversario del belga.

Parole contro silenzio

L’attaccante di proprietà del Chelsea ha parlato qualche settimana fa permettendo di raccontare la sua versione sull’addio, non è ancora arrivato però il tempo delle rivelazione; Mourinho ed il general manager Tiago Pinto hanno scaldato la sfida prima e dopo la gara di ieri contro lo Slavia Praga di Europa League. E l’Inter? Silenzio totale sulla questione: Inzaghi e calciatori sono focalizzati solo sul campo, il tecnico non parlerà pubblicamente alla vigilia né in conferenza stampa né alle tv.

Francesco Acerbi

Formazione già fatta

Lato campo l’ex Lazio ha potuto gestire le energie dei suoi giocatori nelle ultime gare e quindi domenica giocheranno i titolarissimi, come riporta la Gazzetta dello Sport. L’Inter, tra l’altro, la settimana prossima non avrà impegni infrasettimanali e quindi non ci sarà bisogno di turnover. Tornano quindi dal primo minuto Dumfries, Dimarco, Barella e Thuram che avevano riposato inizialmente in Champions League contro il Salisburgo; panchina per il romano Frattesi. Interessante sarà vedere come si comporterà Acerbi contro Lukaku, attaccante da lui definito il più forte nell’uno contro uno.

