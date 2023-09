Brambati sul Milan: «Non ha fatto una grande partita. Adli? Ecco cosa penso». Le parole dell’ex calciatore dopo il match col Cagliari

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW del Milan e di Adli. Ecco le parole dell’ex calciatore e procuratore:

«Il Milan non ha fatto una grande partita. Dal vivo ho avuto la sensazione che il Cagliari meritava qualcosa in più e il Milan ne è uscito con un pizzico di fortuna, visto che ci sono stati errori dei singoli. A me il Milan non mi ha completamente convinto. Adli? Non mi ha convinto onestamente, così come l’aspetto difensivo, perché nel secondo tempo in più di una occasione ha ballato».

