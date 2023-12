L’ex calciatore Massimo Brambati si è espresso a Tmw Radio sulla corsa scudetto tra l’Inter di Inzaghi e la Juventus

«L’Inter non è una sorpresa, ma lo è la Juventus. Alla fine il gioco bello va bene, ma ci vogliono gli interpreti giusti. Il centrocampo della Juve è fatto di giocatori come McKennie, che doveva essere venduto ad agosto e lo scorso anno era in prestito, poi Nicolussi Caviglia che non si sapeva neanche che volto avesse a inizio anno. Credo che l’Inter è in vantaggio per vincere, ma la Juventus mi sembra quell’ape che ti gira intorno e non te ne liberi mai, e ti dà fastidio. Occhio all’Inter che davanti ,se gli viene un raffreddore a Lautaro o a Thuram, sono cortissimi».

