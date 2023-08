Massimo Brambati ha rilasciato un’intervista, parlando così del possibile ritorno di Antonio Conte alla Juve

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha svelato questo retroscena che riguarda Antonio Conte e la Juventus.

PAROLE – «Intanto Conte avrebbe chiesto cifre intorno ai trentadue milioni lordi. In ogni caso però pur di tornare in bianconero Conte avrebbe firmato in bianco. In questa cosa vedo una netta contrapposizione con Mancini, che invece è volato in Arabia».

