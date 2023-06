Brambati: «Zaniolo Juve? Nei giocattoli di Allegri non ci sono istruzioni». Le perplessità sul possibile trasferimento

Brambati a Maracanà su Tmw Radio ha espresso alcune perplessità sul possibile trasferimento di Zaniolo alla Juve.

ZANIOLO JUVE – «Servirebbe uno come Conte per gestirlo. A Zaniolo vanno date certe istruzioni. Nei giocattoli di Allegri le istruzioni non ci sono. Se non sai fare quel gioco, sei fuori. Dopo il doppio infortunio dovrei capire quali sono stati i suoi down psicologici. A Roma fai fatica ad alzare la testa senza essere criticato. Ha tantissime qualità, ma dopo il doppio infortunio vorrei capire in cosa è mancato».

