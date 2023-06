Weah Juve, duttilità al servizio di Allegri: l’americano ha giocato in 20 ruoli durante la sua esperienza al Lille in Ligue 1

La duttilità è una delle caratteristiche che ha convinto la Juve e Allegri a puntare su Weah e a spendere 12 milioni per strapparlo al Lille.

20 – Posizioni in campo di Timothy #Weah con il Lille in Ligue 1: 20% – Terzino destro

19% – Centrocampista destro

18% – Attaccante. Versatilità. pic.twitter.com/Se1EbSfd4K — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 29, 2023

Come riporta Opta via Twitter, infatti, l’americano nel corso della esperienza in Ligue 1 ha giocato in ben 20 ruoli diversi. In percentuale le posizioni in cui ha giocato di più sono state quella di terzino destro, centrocampista destro e attaccante.

