Missori Sassuolo, è ufficiale: lo voleva la Juve per la Next Gen. Il comunicato del club neroverde sull’acquisto del difensore

Missori è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Sassuolo. A renderlo noto è stato lo stesso club neroverde con questo comunicato.

IL COMUNICATO – L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Filippo Missori (classe ’04, difensore): acquisito a titolo definitivo dall’As Roma (per 2.5 milioni ndr).

Il difensore era finito anche nel mirino della Juve come possibile rinforzo per la Next Gen.

