L’allenatore della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la partitella in famiglia Juve Black Juve White.

AMICHEVOLE – «Per noi è sempre un piacere, un onore giocare contro la prima squadra, soprattutto in questo contesto. Era difficile, i valori erano differenti, ma abbiamo fatto bene, soprattutto nel primo tempo. I ragazzi stanno facendo bene, quelli che sono in prima squadra daranno ulteriore qualità».

KAIO JORGE – «Kaio Jorge si è allenato con noi 10 giorni. Deve solo stare bene ma è un ragazzo serio, ha qualità sopra la media e non sta a me elencarle. Oggi purtroppo (per noi n.d.r) lo ha dimostrato».

GONZALEZ E HUIJSEN – «Facundo è arrivato ieri, ha fatto mezzo allenamento con noi ed oggi ha giocato. Ha vinto il Mondiale U20, ma è da scoprire, il suo percorso lo deciderà la società, ha qualità. Huijsen è un 2005 ed è a disposizione di Allegri. Decideranno loro se mandarlo a giocare con noi, ma l’anno scorso in C è cresciuto molto».

ATALANTA U23 – «Hanno preso spunto da quello che ha fatto la Juve negli scorsi anni, è sicuramente uno step importante per i giovani che escono dalla Primavera. L’Atalanta ha capito che la seconda squadra può dare ulteriore slancio al loro settore giovanile».

