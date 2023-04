Brambilla alla vigilia di Vicenza Juventus Next Gen: quando parla il tecnico bianconero alla vigilia della finale di Coppa Italia Serie C

La Juventus Next Gen giocherà martedì allo Stadio Romeo Menti contro il Vicenza, nel match valido per il ritorno della finale di Coppa Italia Serie C. All’andata sono stati i veneti ad imporsi, si riparte dunque dal 2-1 dell’Allianz Stadium in favore della squadra di Modesto.

Nel giorno di vigilia, lunedì 10 aprile, il tecnico Massimo Brambilla interviene in diretta su Twitch dalle ore 19.00 sul canale bianconero per rispondere alle domande dei giornalisti. Juventusnews24 seguirà LIVE l’appuntamento.

