Brambilla attraverso il sito ufficiale della Juve ha commentato la sconfitta della Next Gen contro la SPAL per 0-1. Queste le dichiarazioni dell’allenatore.

SCONFITTA IMMERITATA – «Per noi non è un periodo fortunato: gli episodi non ci stanno favorendo perché credo che sia a Rimini che questa sera la squadra abbia fatto ottime prestazioni e avrebbe meritato di più; quindi, siamo rammaricati per il risultato. Tutto questo fa parte del nostro percorso di crescita, oggi contro una squadra forte, ho poco da rimproverare ai ragazzi. La squadra è cambiata molto e rispetto all’anno scorso si è anche ringiovanita: alcuni giocatori sono arrivati nella parte finale del mercato e hanno bisogno di tempo per inserirsi ed ambientarsi al meglio, mentre l’anno scorso c’era un gruppo ben definito fin dal ritiro».

MIGLIORAMENTI – «Ho visto dei miglioramenti nel corso di queste tre partite di campionato anche dal punto di vista dell’atteggiamento, ma dobbiamo lavorare, siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono ma arriverà anche il nostro momento. Giocare dopo pochi giorni può aiutare in questo momento, la condizione fisica non mi preoccupa, i giocatori sono giovani e recuperano velocemente».

COMENENCIA, HASA, YILDIZ E HUIJSEN – «Nella nostra idea è un centrocampista che può abbinare la quantità alla qualità, Hasa invece lo vedo come mezz’ala, ha qualità importanti, corre tanto e ha un grande atteggiamento. Yildiz e Huijsen sono due ragazzi che hanno bisogno di giocare».

