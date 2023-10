Brambilla: «Nel primo tempo poco cinici, poi siamo calati. Ci prendiamo un punto». Le dichiarazioni dopo Sestri Levante Juventus Next Gen

Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, al sito ufficiale del club ha rilasciato alcune dichiarazioni per analizzare il pareggio contro il Sestri Levante per 0-0.

BRAMBILLA – «Nel primo tempo abbiamo giocato una buona partita, creando molte palle gol nitide. Siamo stati poco precisi e cinici nel cercare il gol; nella ripresa c’è stato più equilibrio, siamo un po’ calati ma ci sta. Ci prendiamo un punto e andiamo avanti così, come sappiamo di dover fare».

