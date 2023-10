Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato dopo il match di campionato contro il Gubbio

Massimo Brambilla ha così parlato ai canali ufficiali bianconeri dopo Gubbio Juventus Next Gen.

LE PAROLE – «Guardando la classifica, paragonandola alle prestazioni fatte, sicuramente abbiamo raccolto meno rispetto a quanto prodotto. Oggi una squadra più matura avrebbe portato a casa il risultato e invece noi ci siamo un pò complicati la vita. Abbiamo sempre fatto partite all’altezza delle squadre che abbiamo affrontato, ma a volte per portare a casa dei risultati c’è bisogno di fare svoltare gli episodi a proprio favore e non sempre ci siamo riusciti. Oggi avremmo potuto gestire meglio il match dopo la superiorità numerica. Queste partite e, di conseguenza, questi risultati servono per fare esperienza, anche se ovviamente è un peccato perdere dei punti quando, magari, meriti di più. Il Gubbio ha avuto il merito di capitalizzare le proprie occasioni. Loro sono stati bravi a sfruttare anche alcuni nostri errori».

