Brambilla: «Vittoria che deve dare fiducia, stiamo raccogliendo meno di quanto meritiamo. Ora mese fondamentale». Le parole del tecnico della Juventus Next Gen

Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, commenta così ai canali ufficiali del club la vittoria contro l’Arezzo.

Le sue parole: «Siamo partiti un po’ contratti nei primi dieci minuti, sapevamo l’importanza della partita e i ragazzi erano tesi. Poi ci siamo sciolti, siamo entrati bene nel match e abbiamo fatto una buona prestazione, controllando agevolmente per lunghi tratti fino a pochi minuti dal termine; non siamo riusciti a chiuderla e quindi abbiamo un po’ sofferto verso la fine. Il campionato è lungo, oggi è arrivata una vittoria che ci deve dare fiducia, dopo tante partite in cui abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Continuiamo a lavorare, con l’obiettivo principale di aiutare i ragazzi nella crescita. Ci aspetta un mese fondamentale, e molto impegnativo, ma siamo pronti ad affrontarlo».

