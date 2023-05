Le dichiarazioni di Marco Branca su quello che sarà il derby di Champions League di stasera tra Inter e Milan

A Sky Sport, Marco Branca ha voluto parlare così del derby di Champions tra Inter e Milan.

LE PAROLE – «Io sono tranquillo: l’Inter sta mentalmente e fisicamente bene. All’andata ci poteva anche stare qualcosa in più ma vedo che stanno bene, se c’è il controllo delle emozioni e non succede l’imprevisto, come espulsioni, sono piuttosto tranquillo».

L’articolo Branca su Inter-Milan: «Sono tranquillo. Nerazzurri motivati fisicamente e mentalmente» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG