Le parole dell’ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi su quello che sarà il derby Inter-Milan di Champions League stasera

Sulla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Arrigo Sacchi, ha analizzato la vittoria dell’Inter sul Milan.

LE PAROLE- «L’Inter fa un calcio molto italiano, e lo fa in modo egregio in quest’ultimo periodo. Il Milan, per arginare l’avversario, deve bloccarne le intenzioni in partenza, deve lottare su ogni pallone, non deve lasciare spazi nei quali i laterali o i centrocampisti possono buttarsi, non deve concedere l’arma del contropiede. I rossoneri hanno bisogno di compattezza: che i giocatori ascoltino Pioli con umiltà e dedizione».

L’articolo Inter-Milan, Sacchi: «Inzaghi gioca un calcio molto italiano. Sui rossoneri…» proviene da Inter News 24.

