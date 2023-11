Brasile-Argentina, scene surreali quelle che si sono viste nella notte al Maracanà! Ecco che cosa è successo

Un vero e proprio choc quanto accaduto nella notte tra Brasile e Argentina, lì dove c’è stato un durissimo scontro tra Polizia e tifosi.

Questo perché, in una parte dello stadio, erano venuti a contatto brasiliani e argentini e tra le due fazioni era nata una vera e propria rissa. È intervenuta la Polizia brasiliana che, però, ha utilizzato i manganelli per allontanare i tifosi ospiti, con i giocatori argentini che per protesta sono rientrati negli spogliatoi, posticipando il fischio d’inizio della gara di 27 minuti.

