La presa di posizione della CONMEBOL, confederazione del Sud America, su quanto accaduto in Brasile-Argentina

La CONMEBOL ha pubblicato un comunicato sugli scontri tra tifosi in Brasile-Argentina.

PAROLE – «A seguito degli eventi accaduti durante le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026 e al fine di offrire informazioni all’opinione pubblica, è opportuno il seguente chiarimento: CONMEBOL condanna ogni forma di violenza e coopererà sempre con azioni volte a bandire la violenza, il razzismo, la xenofobia e la discriminazione. In questo senso, la Confederazione Sudamericana lavora sistematicamente per debellare questa piaga che colpisce il calcio sudamericano e mondiale; e si rende disponibile a continuare a collaborare per qualsiasi iniziativa che cerchi di sradicare l’intolleranza e la violenza nello sport. Allo stesso modo, si fa notare che CONMEBOL non è l’organizzatore delle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Lo sviluppo delle regole che disciplinano le qualificazioni, così come la decisione di aprire un’indagine e l’applicazione di eventuali sanzioni, sono di competenza esclusiva della FIFA».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG