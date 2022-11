Le parole di Danilo su Instagram dopo il suo infortunio: «Se necessario, ci saranno 25 ore di cure per recuperare in tempo per giocare»

Danilo, dal suo profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio dopo l’infortunio alla caviglia.

«Come dico sempre, ci sono due modi: ‘Piangere e rimpiangere, oppure affrontare la situazione a testa alta e uscirne rafforzati. Sono passati 31 anni da quando ho scelto il secondo, e sta funzionando. Se necessario, ci saranno 25 ore di cure per recuperare in tempo per giocare anche solo un minuto. Nel frattempo, le mie energie saranno con i miei compagni di squadra in ogni momento della partita e lo auguro a ogni brasiliano! Manca meno per il ritorno! Grazie per tutti i messaggi».

