Brasile e Argentina si avvicinano a Qatar 2022, i match saranno trasmessi in diretta streaming su Mola: i due colossi sudamericani sfideranno rispettivamente Ghana e Honduras

Brasile e Argentina sono prossime all’esodo in Qatar, le amichevoli in preparazione al mondiale 2022 saranno trasmesse in diretta streaming su Mola. Per quanto riguarda la Seleçao di Tite, l’avversario è inferiore, ma potenzialmente scomodo. Le due squadre non si sfidano dal 2011 e proprio quella partita può essere un esempio di quanto il Ghana possa essere ostico per il Brasile. Nell’amichevole risalente al 2011 – dopo aver rischiato più volte di andare sotto nel punteggio – la Seleçao è stata salvata da un assist visionario e vincente di un diciannovenne. Il suo nome? Neymar, che supportato dalla vecchia guardia (Marquinhos e Casemiro su tutti) e da una batteria di giovani che costituiscono il nuovo che avanza (Antony e Vinicius promettono fuoco e fiamme) vuole riportare il Brasile sul tetto del mondo.

Allo Stade Ocean di Le Havre, contro il Ghana del talentino dell’Ajax Mohammed Kudus, potrebbe anche essere la prima volta in campo con la Verdeoro di Gleison Bremer. Il difensore della Juventus è alla prima convocazione con la Seleçao. La diretta streaming di Brasile-Ghana (telecronaca di Enrico Zambruno e di Paolo Rossi) è disponibile su Mola dalle 20:00 di venerdì 23 settembre e sarà possibile vederla sia da pc iscrivendosi gratuitamente su www.mola.tv (QUI il link per l’iscrizione) sia da app scaricando gratuitamente da iOS e Android.

Lo stesso discorso vale per l’Argentina di Scaloni, che a Miami contro l’Honduras non vuole essere minimamente sfiorata dall’ipotesi di un passo falso che rappresenterebbe un campanello d’allarme sonante in un momento estremamente delicato. Per andare a caccia del titolo mondiale dopo l’amaro in bocca della finale persa nel 2014, l’albiceleste si aggrappa alla sua icona, Lionel Messi, alla ricerca di un mondiale tanto sognato prima che sia troppo tardi. I lampi tecnici del sette volte pallone d’oro e della sua Argentina saranno visibili in diretta streaming su Mola alle 2:00 della notte tra venerdì 23 settembre e sabato 24 con telecronaca di Enrico Zambruno e di Paolo Rossi.

