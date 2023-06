Brasile-Guinea 4-1, largo successo dei verdeoro in amichevole. Tra i protagonisti della gara anche lo juventino Danilo

Nella notte il Brasile ha battuto con un largo 4-1 la Guinea in amichevole, grazie alle reti messe a segno da Joelinton, Rodrygo, Militao e Vinicius (di Guirassy la firma degli avversari).

90 minuti in campo anche per lo juventino Danilo, autore di un’ottima gara per tutto l’arco della partita.

