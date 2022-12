Le parole di Neymar Jr, attaccante del PSG e della nazionale brasiliana, dopo la vittoria contro la Corea del Sud

Neymar Jr ha parlato dopo la vittoria del suo Brasile contro la Corea del Sud.

PAROLE – «Sogniamo il titolo, è ovvio, ma dobbiamo andare per gradi. Mancano ancora tre partite. Siamo molto preparati, con la testa ben concentrata, per vincere questo titolo. L’infortunio? Ho avuto tanta paura. Arrivavo da una stagione molto buona e subire un infortunio come quello che ho fatto è stato molto difficile. Ho passato la notte a piangere. I miei familiari lo sanno. Ma tutto è andato per il verso giusto».

L’articolo Brasile, Neymar: «Mancano ancora tre partite» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG