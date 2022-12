Le parole di Neymar, attaccante del Brasile e del Real Madrid, sul suo ruolo durante i Mondiali 2022 in Qatar

Di seguito un estratto dell’intervista de La Gazzetta dello Sport a Rodrygo del Brasile per il Mondiale.

PAROLE – «Mi sto trovando bene a sostituire Neymar. Mi è piaciuto muovermi nella sua zona di campo, anche se è una cosa nuova per me. Sono sempre pronto e desideroso di dare una mano per la squadra. Contro il Camerun abbiamo fatto una bella partita, ma ci è mancato l’ultimo passaggio».

