Le parole di Youri Djorkaff, ex nazionale francese ed attuale consigliere di Infatino, sui Mondiali 2022 in Qatar

Di seguito un estratto dell’intervista de La Gazzetta dello Sport a Youri Djorkaff, ex nazionale francese ed attuale consigliere di Infatino sul Mondiale.

PAROLE – «Molta gente vuole far passare dei messaggi, ma il calcio trasmette valori propri. Se cominciassimo a dare spazio ad altro finiremmo a limitare i valori dello sport. I giocatori devono trasmettere ciò in cui credono prima e dopo le partite. Un messaggio politico non deve entrare in uno stadio».

L’articolo Djorkaff sul Mondiale in Qatar: «I messaggi politici limitano lo sport» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG