Tite, commissario tecnico del Brasile, ha fatto il punto sugli infortunati in conferenza stampa: le dichiarazioni

Tite, ct del Brasile, ha parlato di Neymar e Danilo in conferenza. Il loro Mondiale non sarebbe a rischio.

LE PAROLE – «Penso che sia Neymar che Danilo continueranno a giocare, anche se è solo la mia opinione. Non entro in cose che non mi competono. Neymar ha subito più falli di chiunque altro nel primo turno, ha giocato da infortunato e non lo avevamo capito».

L’articolo Brasile, Tite: «Neymar ha giocato da infortunato. Lui e Danilo…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG