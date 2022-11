Qatar 2022, Luciano Spalletti esaltato dalle dichiarazioni di Piotr Zielinski: le parole del centrocampista polacco

Piotr Zielinski esalta Luciano Spalletti alla Gazzetta dello Sport dopo il primo gol a Qatar 2022.

SEGRETO SPALLETTI – «Spalletti mi ha preparato per il Mondiale, sto andando bene al Napoli e lo stesso in nazionale. Segnare un gol in questa competizione è tanta roba».

L'articolo Qatar 2022, Zielinski: «Spalletti mi ha aiutato in questo modo» proviene da Calcio News 24.

