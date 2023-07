Le parole di Ze Maria, ex Parma e Inter, sull’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina della nazionale brasiliana

L’ex calciatore di Parma e Inter, Ze Maria, ha parlato della decisione della nazionale brasiliana di affidare la panchina a Carlo Ancelotti. Di seguito le sue parole.

CT – «La notizia di Ancelotti nuovo ct della Seleçao è stata accolta molto bene in Brasile, ha sempre avuto un bel rapporto con i giocatori brasiliani. Ci siamo sempre trovati molto bene con lui, io a Parma sono stato uno dei primi che ha allenato. La gente, i tifosi lo aspettano con tanto entusiasmo. Come comunicherà? In spagnolo si farà capire, poi anche in inglese, tanti brasiliani giocano in Europa. Non avrà problemi a farsi capire poi piano piano imparerà anche il portoghese».

DIFFIDENZA PER UN TECNICO BRASILIANO – «Tutti i tifosi si aspettano grandi risultati con Ancelotti. Il Brasile è la nazionale più esigente al mondo, deve vincere e non accetta un secondo posto, da noi è un fallimento. Quando Ancelotti porterà risultati sarà considerato un grandissimo allenatore anche in Brasile. Troverà un po’ di problemi, perché adesso anche nel nostro campionato ci sono molti allenatori portoghesi che stanno facendo benissimo, come Abel Ferreira del Palmeiras, ma è molto criticato perché è uno straniero. Dimostra la difficoltà che abbiamo noi ad accettare un ct non brasiliano, è come se la Nazionale italiana venisse allenata da un ct straniero».

BUFFON – «Gigi ha sempre voglia di giocare, lo ha dimostrato anche quest’anno, ha un attaccamento alla maglia incredibile. Purtroppo o per fortuna l’addio al calcio prima o poi inevitabile».

IN CHI SI RIVEDE – «Di Lorenzo mi piace molto, ma quello che mi somiglia di più è Dodò della Fiorentina: spinge molto, difende poco ma quello si impara negli anni in Italia, L’ho imparato anch’io, quindi possono imparare tutti – scherza Zé Maria – Di Lorenzo ha fatto benissimo negli ultimi due anni, è un giocatore in crescita e sarà importante anche in chiave Nazionale».

